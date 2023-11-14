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Huawei представила новую версию флагмана Mate 60 Pro с квантовой защитой от прослушки

На конференции 2023 Digital Technology Ecological Conference китайская компания Huawei представила новую версию своего флагмана Mate 60 Pro под названием Quantum Security. Как следует из названия, устройство защищено от какой-либо прослушки с помощью «квантовой защиты».

В Huawei отмечают, что новая версия Mate 60 Pro обеспечивает «тройную защиту» пользователя благодаря чипу безопасности китайского производства, секретным китайским алгоритмам шифрования и SIM-карте с некоей «квантовой» технологией работы.

Шифрование и расшифровка голосовых данных VoLTE происходит локально на смартфоне с использованием чипа безопасности. При этом гаджет использует квантовое распределение ключей QKD, которое при разговоре создаёт общий случайный ключ, известный только собеседникам звонка.

Что касается остальных характеристик, то Mate 60 Pro Quantum Security получил всё тот же мощный процессор Kirin 9000S с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч.