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Сцена после титров «Капитана Марвел 2» готовит зрителей к «Дэдпулу 3»

Сцена после титров «Капитана Марвел 2» готовит зрителей к «Дэдпулу 3»
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10 ноября в мировом прокате вышел фильм «Марвелы». В нём, как и в других картинах Marvel, есть занятная сцена после титров. Она показывает зрителю, как героиня Моника Рамбо просыпается во вселенной Людей Икс.

Вероятно, именно в ней и будут разворачиваться события «Дэдпула 3». Предполагается, что именно Моника поможет Дэдпулу переместиться в другую вселенную и встретить живого Росомаху. Напомним, в фильме «Логан» персонажа убили.

«Капитан Марвел 2» рассказывает о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо спасают вселенную от таинственной напасти. Ситуацию осложняет то, что при каждом использовании своих способностей героини меняются друг с другом местами.

Напомним, премьера «Дэдпула 3» должна состояться 26 июля 2024 года.

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