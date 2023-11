Педро Паскаль близок к тому, чтобы сыграть Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке»

По информации издания Deadline, Педро Паскаль, известный по «Игре престолов», «Мандалорцу» и шоу The Last of Us, находится на финальной стадии переговоров, чтобы сыграть Мистера Фантастика в фильме «Фантастическая четвёрка».

Актёр всё ещё уточняет детали с Marvel Studios, поскольку график у него довольно плотный. До конца года продолжатся съёмки «Гладиатора 2», а в 2024-м стартует производство второго сезона The Last of Us.

Других актёров, которые сыграют в «Фантастической четвёрке», пока не раскрывают. Если верить слухам, роль Сьюзан Шторм исполнит Ванесса Кирби, а роль Человека-факела досталась Джозефу Куинну.

Съёмки ленты стартуют в первой половине 2024 года.

Премьера картины состоится 2 мая 2025 года.