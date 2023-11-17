Marvel не откажется от Канга, Доктор Дум не станет новым злодеем — инсайдер

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, Marvel Studios не планирует отказываться от сюжетной линии Канга в своих проектах. Такие слухи пошли из-за того, что Джонатана Мейджорса обвинили в насилии.

Якобы Marvel Studios не захотела связывать себя со скандальным актёром и решила убрать Канга, заменив его Доктором Думом или другим злодеем. Однако Рихтман сообщил, что это не так.

Похоже, Marvel и дальше намерена развивать Канга, однако не факт, что его снова будет играть Мейджорс. Также Рихтман сообщил, что Мадс Миккельсен встречался с боссами Marvel Studios, чтобы обсудить роль Доктора Дума. Чем закончились переговоры, неизвестно.

Канг должен стать главным злодеем текущей фазы киновселенной Marvel и выступить в будущем против новой команды Мститетей.