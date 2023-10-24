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Найден способ просмотра роликов на YouTube с блокировщиками рекламы

Найден способ просмотра роликов на YouTube с блокировщиками рекламы
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В конце 2022 года Google начала активную борьбу с блокировщиками рекламы на YouTube. Некоторые пользователи, которые используют программы в духе AdBlock, больше не могут смотреть видео в сервисе до тех пор, пока не добавят сайт в список исключений.

Многих пользователей видеосервиса, которые привыкли смотреть ролики без рекламы, это не устроило — и они начали искать обход этой «проблемы». Одно из возможных решений — переключение пользовательского агента, который определяет, с какого устройства подключён пользователь. Для этого необходимо скачать специальную программу User-Agent Switcher от самой Google и вручную выбрать Windows Phone. После этого YouTube скроет табличку с предупреждением и позволит смотреть видео с AdBlock.

Фото: User-Agent Switcher

Учитывая популярность блокировщиков рекламы, способ с Windows Phone наверняка скоро исправят и предложат зрителям единственную альтернативу — подписку YouTube Premium. Впрочем, юзеры наверняка будут искать всё новые способы смотреть ролики на любимой платформе без дополнительной платы и прерываний.

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