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Хью Джекман намекнул на возобновление съёмок «Дэдпула 3»

Хью Джекман намекнул на возобновление съёмок «Дэдпула 3»
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9 ноября завершилась забастовка актёров Голливуда, которая продлилась почти четыре месяца. Это значит, что артисты постепенно возвращаются к своей работе — съёмкам, пресс-турам и другим обязанностям.

Спустя 11 дней актёр Хью Джекман опубликовал таинственное фото в своих соцсетях и сопроводил его надписью «Это может означать только одно», намекающей на возобновление съёмок «Дэдпула 3». Marvel планировала продолжить производство фильма до конца ноября, поэтому столь быстрое возвращение к работе не кажется чем-то необычным.

Фото: Соцсети Хью Джекмана

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 26 июля 2024 года. Помимо героя Райана Рейнольдса, в картине также появится Росомаха Хью Джекмана, а также некоторые другие персонажи. По слухам, сюжетная арка ленты послужит важным связующим звеном к будущему киновселенной Marvel.

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