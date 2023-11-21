Глобальные версии смартфонов Huawei всё же будут поддерживать Android-приложения

В середине сентября китайская компания Huawei представила новую версию собственной мобильной ОС — HarmonyOS Next. Главным отличием от базовой HarmonyOS станет то, что новинка разработана полностью с нуля — без исходного кода AOSP (Android Open Source Project), используемого для ОС Android. Это значит, что в новых смартфонах Huawei пользователи больше не смогут устанавливать сторонние Android-приложения формата APK — HarmonyOS Next будет поддерживать только формат HAP.

Спустя несколько дней компания опубликовала сообщение, что ситуация не затронет пользователей за пределами Китая. Для смартфонов в других странах Huawei продолжит поддерживать оболочку EMUI без Google-сервисов, которая используется прямо сейчас.

Таким образом, владельцы гаджетов Huawei всё же смогут устанавливать Android-приложения на свои смартфоны. Однако здесь стоит обратить внимание на регион покупаемого устройства, ведь китайская версия на HarmonyOS Next не сможет похвастаться поддержкой программ с Android.