Опубликованы фото раннего прототипа Apple Watch

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Журналисты 9to5Mac опубликовали фотографии раннего прототипа смарт-часов Apple Watch — данную модель собрали ещё в 2013 году. Отмечается, что снимки изданию предоставил коллекционер редких устройств Apple Джулио Зомпетти.

Прототип работает на специальной тестовой версии операционной системы SwitchBoard, основанной на iOS 8 и разработанной для iPod touch. На обратной стороне часов видны три горизонтальных датчика, которые отслеживают частоту сердечного ритма пользователя.

Ещё Зомпетти рассказал, что данная версия устройства оснащена уникальным беспроводным зарядным устройством, которое не совместимо с другими моделями Apple Watch. По виду оно напоминает нынешнюю зарядку от последних итераций смарт-часов компании.

Напомним, в начале ноября журналисты рассказали, что в Apple Watch Series 10 появятся две новые функции: датчик измерения артериального давления и детектор апноэ во сне.

Фотографии

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac

Фото: 9to5Mac