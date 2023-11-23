Call of Duty: Modern Warfare 3 получила первую скидку через две недели после релиза

На этой неделе шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 получил первую скидку — всего через две недели после релиза. На данный момент приобрести тайтл по сниженной цене можно только в цифровом магазине PS Store для PS4 и PS5.

Фото: PS Store

К примеру, в турецком регионе стоимость игры снизилась на 15% — до 1,699 тыс. лир (~ 5,2 тыс. рублей). Вероятно, в ближайшее время шутер получит скидку и на других платформах. Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоялся 10 ноября.

Ранее авторы тайтла сообщили, что третья часть новой трилогии Modern Warfare поставила рекорд по «вовлечённости игроков». Отмечается, что в среднем на одного геймера в Modern Warfare 3 приходится больше проведённых в игре часов за первые две недели, чем в предыдущих двух частях за аналогичный период.

Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.