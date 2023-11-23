Зрители оценивают фильм «Наполеон» ниже «Капитана Марвел 2» и других фильмов Marvel

22 ноября состоялась мировая премьера исторической ленты «Наполеон». Ряд критиков назвали картину одной из лучших во всей фильмографии Ридли Скотта, однако многим не понравился акцент на эпичности происходящего вместо проработки характеров исторических персонажей.

Зрители и вовсе встретили «Наполеона» крайне прохладно. На агрегаторе CinemaScore лента получила оценку B с минусом — это ниже, чем у «Капитана Марвел 2» и других фильмов Marvel. Этот рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере картины.

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).

В российском прокате новую работу Ридли Скотта начнут показывать с 26 ноября.