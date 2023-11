Модификаторы и облики — новые детали роглайк-режима в ремастере The Last of Us 2

Sony раскрыла новые детали роглайк-режима в ремастере The Last of Us 2 на официальном сайте PlayStation. В No Return геймеры должны будут прожить как можно дольше в схватках с врагами на различных локациях из основной игры. Отмечается, что в конце каждого уровня фанатов ждёт битва с боссом.

Скриншот из роглайк-режима Фото: Sony

Для разнообразия геймплея появится возможность активировать ряд модификаторов. Также игроки смогут примерить облик Дины, Джесси, Томми и других персонажей из сюжета — все они будут иметь уникальные характеристики.

Что касается второго режима под названием Lost Levels, то в нём фанаты смогут взглянуть на вырезанные из оригинальной The Last of Us 2 локации. Всего их будет три, причём во время исследования геймеры игроки смогут послушать комментарии авторов игры о процессе разработки.

Обновлённая версия The Last of Us 2 поступит в продажу уже 19 января только на PS5. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).