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К звезде GTA 5 Неду Люку вызвали спецназ прямо во время стрима

К звезде GTA 5 Неду Люку вызвали спецназ прямо во время стрима
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23 ноября актёр Нед Люк, исполняющий роль Майкла Таунли в Grand Theft Auto 5, неожиданно прервал трансляцию GTA Online. Прямо во время стрима к нему домой приехал отряд специального назначения, из-за чего артисту пришлось отойти и прервать вещание.

Видео доступно на YouTube-канале Phantom Lord. Права на видео принадлежат Неду Люку.

Таким образом, Нед Люк подвергся сватингу — ложному вызову подразделений, работающих в особо опасных ситуациях, включая захват заложников и другие террористические акты. В последние годы этот метод начали использовать недоброжелатели, вызывая спецназ на дом к стримеру.

Нед Люк уже прокомментировал инцидент — он опубликовал свой аватар, пожимающий плечами. Тем временем фанаты актёра требуют разобраться со злоумышленниками, которые не только прерывают трансляцию, но и подвергают жизнь артиста угрозе.

Пост Неда Люка с аватаром, пожимающим плечами

Пост Неда Люка с аватаром, пожимающим плечами

Фото: X (ранее Twitter)

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