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«Это техническая ошибка»: Ubisoft — о рекламе Assassin's Creed Mirage в Odyssey

«Это техническая ошибка»: Ubisoft — о рекламе Assassin's Creed Mirage в Odyssey
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Во второй половине ноября игроки пожаловались на навязчивую рекламу Assassin’s Creed Mirage прямо во время прохождения Assassin’s Creed Odyssey. Баннер с предложением купить новинку с первой скидкой появляется при открытии карты или переходе в меню — подобное происходит как на PS5, так и на Xbox Series.

Баннер с рекламой Assassin's Creed Mirage в Odyssey

Баннер с рекламой Assassin's Creed Mirage в Odyssey

Фото: Ubisoft

Ситуацию уже прокомментировала пресс-служба Ubisoft. По словам компании, баннер с рекламой Mirage появился в Odyssey из-за технической ошибки, которую уже устранили.

Нам стало известно, что некоторые игроки столкнулись со всплывающей рекламой во время игры в некоторые части серии Assassin’s Creed. Это произошло из-за технической ошибки, которую мы устранили, как только узнали о проблеме.

Ранее с похожими рекламными баннерами также столкнулись владельцы консолей Xbox — Microsoft предлагала геймерам купить Call of Duty: Modern Warfare 3, Starfield и Forza Motorsport на главном экране интерфейса приставок.

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