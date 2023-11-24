Представлен смартфон Honor 100 с новейшей камерой Sony и мощным процессором

На этой неделе компания Honor анонсировала два флагманских смартфона Honor 100 и 100 Pro. Первый работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а второй — на Snapdragon 8 Gen 2. Обе модели производитель оснастил камерами с новыми продвинутыми датчиками Sony.

Фото: GSMArena

Honor 100 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2664 × 1200 пикселей, частотой обновления экрана 120 Гц и ШИМ-регулировку яркости в 3840 Гц. Также смартфоны 100-й серии имеют новый чип C1, который обеспечивает более качественную связь и стабильное соединение с интернетом.

Honor 100 Pro оснастили 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700 × 1224 пикселей, частотой обновления экрана 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости в 3840 Гц. Как и базовая модель, Pro-версия получила аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч.

Фото: GSMArena

Смартфоны продаются в чёрной, белой, синей и фиолетовой расцветках. Стоимость Honor 100 начинается от $ 350 (~ 31 тысяча рублей), а Honor 100 Pro — от $ 480 (~ 43 тысячи рублей).