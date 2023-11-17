Появились первые фото флагманов Honor 100 и Honor 100 Pro с причудливым дизайном

На этой неделе были анонсированы смартфоны Honor 100 и Honor 100 Pro. Оба устройства получили крайне причудливый дизайн. Стандартная модель имеет необычный прямоугольный блок камеры, а Pro-версия — овальный.

Фото: Honor

Отмечается, что смартфоны используют «водопадные экраны», которые отличаются изогнутыми краями. Базовый Honor 100 будет работать на новом процессоре Snapdragon 7 Gen 3, а старшая модель — на чипе Snapdragon 8 Gen 2. Причём разрешение дисплеев составит 1.5K, а частота ШИМ — 3840 Гц.

Также две версии смартфонов получат поддержку зарядки мощностью 100 Вт. Другие технические подробности пока не раскрываются.

Полноценный анонс смартфонов состоится 23 ноября. Дату их выхода на рынок и цену производитель озвучит после презентации.