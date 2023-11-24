24 ноября внимательные пользователи обратили внимание, что недавние отзывы Diablo 4 в Steam стали «в основном положительными». За последние 30 дней геймеры оставили более 3,7 тыс. обзоров на игру — только 29% оказались отрицательными.

Фото: Steam

За всё время фанаты написали в Steam 6,2 тыс. отзывов на Diablo 4. Тайтл имеет «смешанный» рейтинг и только 65% положительных обзоров.

Вероятно, ситуации поспособствовало то, что пару дней назад Blizzard сделала Diablo 4 полностью бесплатной на целую неделю — опробовать её можно вплоть до 28 ноября. Причём играть можно даже с российских аккаунтов Steam.

Стоит отметить, что Blizzard ограничила бесплатную версию 20 уровнями, поэтому полностью пройти сюжетную кампанию и попробовать контент второго сезона не получится — придётся покупать саму игру.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.