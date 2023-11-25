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Актёр Пол Радд пожаловался на жёсткую диету для съёмок в «Человеке-муравье»

Актёр Пол Радд пожаловался на жёсткую диету для съёмок в «Человеке-муравье»
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На этой неделе актёр Пол Радд принял участие в кулинарном подкасте Off Menu. Во время общения с ведущим он пожаловался на жёсткую диету, которую соблюдал перед съёмками в «Человеке-муравье».

Когда мне пришлось готовиться к съёмкам фильма «Человек-муравей» и я сидел на очень жёсткой диете, то моей наградой была газированная вода. Вот такой ужасной была эта диета. Ну и я себе сказал: «Ладно, сейчас я выпью немного газированной воды, я заслужил её».

Также Радд поделился, что вкупе с диетой ему приходилось очень много тренироваться. Однако актёр отметил, что когда он погрузился в процесс подготовки к съёмкам, то ему стало гораздо проще преодолевать все эти трудности.

Премьера фильма «Человек-муравей» состоялась в июле 2015 года. Продолжение ленты вышло только в феврале этого года.

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