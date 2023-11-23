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Сериал «Агата: Дневники Даркхолда» от Marvel выйдет осенью 2024 года

22 ноября актриса Пэтти Люпон объявила, что премьера сериала «Агата: Дневники Даркхолда» от Marvel состоится на Хэллоуин 2024 года. К сожалению, точная дата выхода пока не раскрывается.

Мы — шабаш ведьм. Это был один из лучших опытов в моей карьере благодаря Жаклин Шеффер и Кэтрин Хан. Съёмочная площадка была наполнена уважением, поддержкой, любовью и доверием. Мы все очень сблизились.

Шоу напрямую связано с основными фильмами франшизы и выступает спин-оффом «Ванды/Вижн» (2021). Сериал расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс. Детали сюжета ещё неизвестны.

Также в актёрский состав вошли Кэтрин Хан, Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер.

Сериал «Агата: Дневники Даркхолда» будет состоять из девяти серий и станет частью Пятой фазы КВМ.