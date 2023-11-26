В игре «Человек-паук 2» Майлз Моралес тоже мог стать Веномом

На этой неделе прошло мероприятие FAN EXPO San Francisco. Одним из участников конференции стал актёр Тони Тодд, который озвучил Венома в игре «Человек-паук 2».

В ходе разговора с журналистами он заявил, что изначально авторы тайтла из Insomniac Games хотели одеть в симбиотический костюм ещё одного героя — Майлза Моралеса. Однако по какой-то причине от идеи в итоге отказались.

«Человек-паук 2» — продолжение тайтла 2018 года. В игре рассказывается о дальнейшей жизни Питера Паркера и Майлза Моралеза. Противостоять героям будет Веном и Крейвен-охотник. Ещё в игре появляются и другие известные злодеи. Проект получил высокие оценки от геймеров и критиков. Многие назвали «Человека-паука 2» лучшей супергеройской игрой в истории.

В «Человека-паука 2» можно поиграть только на PS5. Игра полностью переведена на русский язык.