«Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк» могут получить продолжения — инсайдер

26 ноября достоверный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что сериалы «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк» могут получить продолжения. По его информации, внутри Marvel активно обсуждают продление обоих шоу на второй сезон, однако окончательное решение ещё не принято.

Премьера «Лунного рыцаря» состоялась весной 2022 года. Журналисты и рядовые зрители остались довольны сериалом, однако звёзд с неба он не хватал. Многие отдельно отметили отличную актёрскую игру Оскара Айзека, который исполнил в шоу главную роль.

«Женщину-Халка» зрители и критики приняли смешанно: одним проект понравился, другие остались от него не в восторге. Сильно хвалили актёрскую игру Татьяны Маслани, сыгравшей саму Женщину-Халк. Также фанаты были рады появлению Чарли Кокса в образе Сорвиголовы.

В Marvel и Disney данный слух пока никак не прокомментировали.