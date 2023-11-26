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«Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк» могут получить продолжения — инсайдер

«Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк» могут получить продолжения — инсайдер
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26 ноября достоверный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что сериалы «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк» могут получить продолжения. По его информации, внутри Marvel активно обсуждают продление обоих шоу на второй сезон, однако окончательное решение ещё не принято.

Премьера «Лунного рыцаря» состоялась весной 2022 года. Журналисты и рядовые зрители остались довольны сериалом, однако звёзд с неба он не хватал. Многие отдельно отметили отличную актёрскую игру Оскара Айзека, который исполнил в шоу главную роль.

«Женщину-Халка» зрители и критики приняли смешанно: одним проект понравился, другие остались от него не в восторге. Сильно хвалили актёрскую игру Татьяны Маслани, сыгравшей саму Женщину-Халк. Также фанаты были рады появлению Чарли Кокса в образе Сорвиголовы.

В Marvel и Disney данный слух пока никак не прокомментировали.

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