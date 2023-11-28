Авторы Avatar: Frontiers of Pandora знают все события будущих фильмов «Аватара»

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В интервью изданию ComicBook геймдизайнер Avatar: Frontiers of Pandora Магнус Йенсен рассказал, что вся команда разработчиков получила эксклюзивный доступ к сценариям будущих фильмов кинофраншизы «Аватар» Джеймса Кэмерона.

По словам Йенсена, это было сделано для того, чтобы идеи, которые появились у авторов Frontiers of Pandora, не повторялись с тем, что хочет показать Кэмерон.

Это было сделано для того, чтобы мы могли правильно вписаться в график — поскольку мы начали работу над этой игрой до выхода «Пути воды» — да, у нас был доступ к сценарию, притом не только к сиквелу, но и к другим будущим фильмам франшизы.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora состоится уже 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.

Третья часть «Аватара» выйдет 20 декабря 2024 года, четвёртая ожидается 18 декабря 2026-го, а пятая — 22 декабря 2028 года.