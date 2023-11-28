Разработчики Lineage 2 стали партнёрами PlayStation и вместе будут делать новые игры

Компания Sony Interactive Entertainment (PlayStation) сегодня объявила о заключении стратегического глобального партнёрства с корейской корпорацией NCSOFT — у нас она известна как разработчик таких игр, как Lineage 2, Guild Wars 2 и Blade & Soul.

В заявлении отмечается, что NCSOFT и Sоny будут сотрудничать в разных областях, включая создание новых игр (в том числе мобильных), обмен технологиями и опытом, а также совместную работу над продуктами к игровой сфере.

Партнерство с NCSOFT следует нашей стратегии по выходу за рамки консольного рынка и охвату более широкой аудитории. Они разделяют наши взгляды на создание высококачественных и продуктов для игроков во всём мире, и мы рады работать вместе, чтобы расширить границы гейминга.

Ранее стало известно, что Sony ждёт рекордных продаж консоли PlayStation 5 по итогам этого года.