Утекло фото смартфона Nothing Phone 2a с прозрачным корпусом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Инсайдер Sanju Choudhary опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) первые подробности и фото смартфона Nothing Phone 2a. Главная особенность гаджета заключается в прозрачном корпусе, через который можно увидеть его внутренние компоненты.

Фото: Sanju Choudhary

По словам информатора, производитель оснастит новинку 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с круглым вырезом для фронтальной камеры. Внешний вид устройства будет соответствовать «фирменному дизайну компании Nothing».

Также Sanju Choudhary заявил, что видел смартфон вживую, однако ничем больше не поделился. Сама Nothing дату полноценного анонса смартфона пока не раскрывает.

Ранее создатели Nothing Phone представили аналог iMessage для Android. На данный момент приложение находится на стадии бета-тестирования. Оно доступно владельцам Phone (2) в США, Канаде, Великобритании и ЕС.