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Альтернативу iMessage для Android удалили из Google Play из соображений безопасности

Альтернативу iMessage для Android удалили из Google Play из соображений безопасности
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На этой неделе создатели смартфона Nothing Phone анонсировали аналог iMessage для Android. Бета-версия приложения Nothing Chats была доступна владельцам Phone (2) в США, Канаде, Великобритании и ЕС. Однако через пару дней её удалили из Google Play Store.

Мы удалили бету Nothing Chats из Google Play Store и отложили запуск приложения, чтобы совместно с SUNBIRD исправить несколько ошибок. Приносим извинения за задержку, мы постараемся сделать всё возможное для наших пользователей.

По словам разработчиков Nothing Chats, бету пришлось удалить из-за ряда возникших ошибок, но технический анализ от независимых экспертов говорит о другом. Он показал, что удаление приложения, вероятно, было вызвано серьёзными проблемами с безопасностью — переписки пользователей были уязвимы для перехвата.

Nothing Chats — это приложение, разработанное в сотрудничестве с Sunbird, которое позволяет напрямую обмениваться сообщениями с другими пользователями. Больше деталей можно узнать на официальном сайте компании.

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