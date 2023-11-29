Брэдли Купер готов поменять свои будущие «Оскары» на победу любимого клуба в Супербоуле

Недавно актёр Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе», «Звезда родилась», «Область тьмы») принял участие в шоу Говарда Стерна. В ходе интервью Купер признался, что является огромным фанатом американского футбола.

Также актёр был бы готов поменять свои возможные будущие «Оскары» на победу любимого клуба «Филадельфия Иглз» в Супербоуле.

Видео доступно на YouTube-канале The Howard Stern Show. Права на видео принадлежат The Howard Stern Show.

Брэдли Купера номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль трижды: в 2013, 2015 и 2019 годах. Первый раз за фильм «Звезда родилась», второй — за «Мой парень — псих», а третий — за «Снайпер».

В 2023 году Купер выступил режиссёром биографическего фильма «Маэстро». Лента рассказывает о жизни и карьере композитора Леонарда Бернстайна. Мировая премьера картины состоялась 2 сентября.