Адам Драйвер и Пенелопа Крус рассказали, как готовились к съёмкам фильма «Феррари»

Совсем скоро состоится премьера фильма «Феррари» — действие картины развернётся в 1957 году и расскажет о знаменитом автоконструкторе Энцо Феррари, который пытается решить свои семейные проблемы и параллельно готовится к гонке Mille Miglia.

Исполнитель главной роли Адам Драйвер рассказал, как именно готовился к воплощению роли знаменитого автоконструктора на большом экране. Он изучил множество документов Энцо Феррари, погружаясь даже в самые мелкие детали его жизни: от ручки для подписей до воссоздания его поездок по Модене.

Мы старались отыскать как можно больше информации о жизни Энцо. И нам попадались любопытные детали его биографии. Например, он предпочитал подписывать документы определённой ручкой, чтобы никто не мог подделать его подпись. В работе над ролью мне такие вещи очень помогли. [...] Мы также много обсуждали то, чем живёт и как мыслит настоящий гонщик. Мы даже брали напрокат Ferrari и катались на ней по Модене и Калифорнии, чтобы ощутить то, что ощущает человек за рулём такой машины. Мы хотели передать на экране образ человека, который внешне кажется абсолютно спокойным и невозмутимым, хотя в его душе кипит целая буря эмоций. На его долю столько всего выпало! Его отношения с женой Лаурой и с любовницей Линой, взлёты и падения его бизнеса, новые технологии, которые навсегда изменили гоночный мир. И, несмотря ни на что, он старался быть верен своему делу и ни на шаг не отступать от намеченного плана.

Пенелопа Крус, исполняющая роль жены Энцо по имени Лаура, воспользовалась схожим со своим коллегой способом подготовки — она изучала свою героиню с помощью её знакомых и даже посетила дом, где жила женщина.

Для меня процесс подготовки к роли всегда имеет первостепенную важность. Иногда это даже важнее, чем работа на площадке. Нужно обязательно как можно тщательнее изучить свою героиню, понять, что она чувствовала и что из себя представляла. О Лауре Феррари на самом деле не так много известно. Но мне очень повезло, что благодаря Манну я познакомилась с людьми, которые общались с ней и Энцо. Мы провели какое-то время в Модене, в доме, где жила семья Феррари. Я была в её спальне, смогла до мельчайших подробностей изучить место, где она провела свою жизнь. Мне важно было ощутить ту атмосферу, ведь это помогло мне найти ключ к пониманию характера моей героини.

Фильм «Феррари» официально доберётся до России уже 21 декабря. Картину можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.