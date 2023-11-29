Режиссёр «Феррари» объяснил, почему решил снять фильм про знаменитого автоконструктора

Режиссёр грядущего фильма «Феррари» Майкл Манн рассказал, почему решил снимать фильм про автоконструктора Энцо Феррари. Постановщик заявил, что эта идея появилась у него в голове уже давно, и спустя много лет он вместе со сценаристами придумал отличную историю, основанную на книге о знаменитом производителе автомобилей.

По словам Манна, события ленты охватят всего три месяца, однако именно в эти 90 дней войдут ярчайшие события, включая знаменитую гонку Mille Miglia и накал семейных страстей в жизни Энцо.

Да, эта идея пришла к нам с Сидни Поллаком и Троем Кеннеди-Мартином уже давно. Мы хотели снять не просто очередной байопик, а показать зрителям небольшой, но очень насыщенный яркими событиями период из жизни наших героев. Это не просто хронология их судеб. Вы увидите всего три месяца из их жизни — но каких! Нам хотелось показать настоящий накал страстей и драматизм. Сценарий основан на книге, точнее, на её части. Но некоторые события, показанные в фильме, в книге вы не найдёте.

Фильм «Феррари» официально доберётся до России уже 21 декабря. Картину можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.