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Режиссёр «Феррари» объяснил, почему решил снять фильм про знаменитого автоконструктора

Режиссёр «Феррари» объяснил, почему решил снять фильм про знаменитого автоконструктора
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Режиссёр грядущего фильма «Феррари» Майкл Манн рассказал, почему решил снимать фильм про автоконструктора Энцо Феррари. Постановщик заявил, что эта идея появилась у него в голове уже давно, и спустя много лет он вместе со сценаристами придумал отличную историю, основанную на книге о знаменитом производителе автомобилей.

По словам Манна, события ленты охватят всего три месяца, однако именно в эти 90 дней войдут ярчайшие события, включая знаменитую гонку Mille Miglia и накал семейных страстей в жизни Энцо.

Да, эта идея пришла к нам с Сидни Поллаком и Троем Кеннеди-Мартином уже давно. Мы хотели снять не просто очередной байопик, а показать зрителям небольшой, но очень насыщенный яркими событиями период из жизни наших героев. Это не просто хронология их судеб. Вы увидите всего три месяца из их жизни — но каких! Нам хотелось показать настоящий накал страстей и драматизм. Сценарий основан на книге, точнее, на её части. Но некоторые события, показанные в фильме, в книге вы не найдёте.

Фильм «Феррари» официально доберётся до России уже 21 декабря. Картину можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с привычным русским дубляжом.

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