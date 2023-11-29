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Премьера сериала «Сёгун» про Японию 1600 года состоится 27 февраля

Премьера сериала «Сёгун» про Японию 1600 года состоится 27 февраля
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Создатели мини-сериала «Сёгун» про Японию 1600 года объявили в соцсети X (ранее Twitter), что премьера шоу состоится 27 февраля 2024 года. Также был опубликован постер с одним из главных героев.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие. Продюсерами мини-сериала выступили Эндрю Макдональд, Аллон Райч, Майкл Де Лука, Микаэла Клавелл, Тим ван Паттен, Юджин Келли и Джастин Маркс.

В день премьеры выйдут только два эпизода. Всего «Сёгун» будет состоять из 10 серий.

Постер

Фото: FX

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