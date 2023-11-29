Зак Снайдер готов снять фильм о Сорвиголове, если Marvel его попросит

На этой неделе режиссёр Зак Снайдер дал большое интервью журналистам издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора постановщик признался, что готов снять фильм о Сорвиголове и Электре, если ему позвонят из Marvel и попросят об этом. Также он подумал бы над созданием отдельного проекта про Электру.

Однако Снайдер подчеркнул, что в данный момент занимается развитием собственной вселенной. Именно в её рамках и будут происходить события его будущего научно-фантастического фильма «Мятежная луна».

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. В колонии живёт бывший солдат, а ныне обычная жительница Кора. Именно она будет собирать команду, чтобы объединёнными усилиями защитить родной дом.

Первая часть картины выйдет в Netflix 22 декабря. Релиз второй части должен состояться в апреле 2024 года.