Вышел дебютный трейлер сериала «Тед» — приквела комедии «Третий лишний»

29 ноября вышел дебютный трейлер мини-сериала «Тед» (Ted) — приквела комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом в главной роли. Действия шоу развернутся в 1993 году.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky TV.

Говорящий плюшевый медведь Тед живёт дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета. Вместе с ними домашний быт разделяют родители подростка и его кузина Блэр. Тед может плохо влиять на Джона, однако он очень верный друг, который всегда готов пойти на всё ради своего приятеля.

Главные роли в шоу исполнили Макс Буркхолдер, Аланна Юбак, Скотт Граймз и Джорджия Уигхэм. Режиссёром сериала выступил Сет МакФарлейн («Третий лишний 2», «Гриффины»).

Премьера мини-сериала «Тед» состоится 11 января 2024 года в сервисе Peacock.