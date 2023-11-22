Брендан Фрейзер сыграет в комедии «Семья напрокат»

Брендан Фрейзер в начале года получил премию «Оскар» за роль в фильме «Кит». Источники издания Deadline сообщили, что следующим фильмом актёра после получения награды станет комедия «Семья напрокат».

Проект разрабатывался с 2019 года режиссёром и сценаристом Хикари. Она будет продюсировать ленту вместе с Шином Ямагути, Эдди Вайсманом и Юлией Лебедевой из Sight Unseen Productions.

Сюжет картины посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в, казалось бы, маленькой рекламе.

Съёмки планируется начать весной 2024 года. Даты премьеры пока нет.