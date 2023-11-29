Дженна Ортега отказалась от съёмок в «Крике 7» из-за слишком низкого гонорара — THR

Издание Hollywood Reporter выпустило материал, посвящённый «Крику 7». Новая часть знаменитого слэшера столкнулась с проблемами ещё до старта производства: одну из главных актрис последних фильмов Мелиссу Барреру отстранили от франшизы из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а ныне большая звезда Дженна Ортега не смогла договориться со студией Spyglass из-за графика съёмок второго сезона «Уэнсдей»,

По данным инсайдеров, случай с Ортегой всё же куда комплекснее, чем казалось изначально. Так, девушка не сыграет в «Крике 7» не только из-за графика съёмок в популярном сериале, но и из-за её повышенных требований. После гигантского успеха «Уэнсдей» Ортега и её агент запросили куда больший гонорар — если раньше это была шестизначная сумма, то теперь девушка запросила не меньше $ 1 млн за участие в картине.

Подобные требования не устроили боссов Spyglass, поэтому Ортеге было отказано в повышении гонорара. Судя по всему, кинокомпания может вновь перезапустить франшизу, как уже сделала это с шестой частью в 2022 году. У новой картины пока нет даже примерной даты релиза.