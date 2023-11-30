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У фильма «Мадам Паутина» те же сценаристы, что и у провального «Морбиуса»

У фильма «Мадам Паутина» те же сценаристы, что и у провального «Морбиуса»
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Издание The Hollywood Handle обратило внимание на состав сценаристов фильма «Мадам Паутина». Как выяснилось, он абсолютно такой же, что и у «Морбиуса».

За сценарий «Мадам Паутины» отвечают Мэтт Сазама, Берк Шарплесс, Клэр Паркер и С.Дж. Кларксон. Эти же люди работали над сюжетом провального «Морбиуса», которого в том числе жёстко раскритиковали из-за глупой и не цепляющей истории.

«Мадам Паутина» расскажет про Кассандр у Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

В актёрский состав вошли Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О'Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс, Адам Скотт и другие.

Мировая премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.

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