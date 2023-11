Far Cry 6, World War Z: Aftermath и другие — новинки Game Pass первой половины декабря

30 ноября компания Microsoft раскрыла список игр, которые в ближайшие две недели пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В первой половине декабря в каталог войдут девять тайтлов, среди которых шутер в открытом мире Far Cry 6 и экшен-адвенчура Rise of the Tomb Raider.

Какие игры добавят в Game Pass в декабре 2023 года

SteamWorld Build (Xbox и ПК) — 1 декабря

Spirit of the North: Enhanced Edition (Xbox и ПК) — 1 декабря

Rise of the Tomb Raider (Xbox и ПК) — 5 декабря

Clone Drone in the Danger Zone (Xbox Series и ПК) — 5 декабря

World War Z: Aftermath (Xbox и ПК) — 5 декабря

Goat Simulator 3 (Xbox Series и ПК) — 7 декабря

Against the Storm (ПК) — 8 декабря

Tin Hearts (Xbox и ПК) — 12 декабря

Far Cry 6 (Xbox и ПК) —14 декабря

Фото: Xbox

Какие игры удалят из Game Pass уже 15 декабря 2023 года

Chained Echoes (Xbox и ПК)

Opus Magnum (ПК)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Xbox и ПК)

Rubber Bandits (Xbox и ПК)