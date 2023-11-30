40 часов сюжета, четыре концовки и хардкор — новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Недавно геймдиректор S.T.A.L.K.E.R. 2 Евгений Григорович дал интервью китайскому изданию Gamersky. В ходе разговора с журналистами глава GSC Game World раскрыл много новых деталей игры.

По словам Григоровича, для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Также в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет предусмотрено четыре концовки — на финал истории будут влиять и некоторые второстепенные задания.

Ко всему прочему, шутер предложит геймерам «хардкорный игровой опыт». В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет минимальное количество подсказок и элементы выживания — обучение в самом начале всё равно придётся пройти. Ещё геймдиректор поделился, что противники в тайтле будут умирать после одного выстрела в голову.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 сейчас нет точной даты релиза. Этим летом GSC Game World перенесла игру на первый квартал 2024 года — он завершится 31 марта.