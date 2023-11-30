«Слово пацана» вошёл в топ-5 лучших сериалов в истории «Кинопоиска»

9 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink стартовал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. Главным героем выступит 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, которому надоедают издевательства сверстников. Он заводит дружбу с уличными пацанами, чтобы дать обидчикам отпор.

Спустя три недели рейтинг сериала на отечественном агрегаторе «Кинопоиск» составил 9.0/10 на основе 140 тысяч оценок. Аудитория хвалит актуальность проекта и его аутентичность, выставляя ему максимальные оценки.

Рейтинг сериала на «Кинопоиске» Фото: «Кинопоиск»

Тем временем сериал уже вошёл в топ лучших шоу в истории сайта. Проект Жоры Крыжовникова занимает пятую строчку в списке, опережая «Клан Сопрано», «Друзей» и другие культовые произведения. Интересно, что в самом топе рейтинг «Слова пацана» составляет 8,9/10 — в нём учитываются оценки только регулярно голосующих пользователей.

Лучшие сериалы в истории по версии аудитории «Кинопоиска» Фото: «Кинопоиск»

Финал первого сезона «Слова пацана» состоится 21 декабря. Шоу пока не продлили на второй сезон.