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Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023

Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023
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30 ноября стартовал второй раунд голосования за лучшую игру года на церемонии The Game Awards 2023. По итогам первого голосования в предфинальный топ пробрались десять популярнейших проектов уходящего года, среди которых в том числе дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и две игры HoyoVerse: Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Второй раунд продлится до 2 декабря, после чего список сократится до пяти кандидатов.

Кто вышел во второй раунд голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Genshin Impact
  • Hogwarts Legacy
  • Honkai: Star Rail
  • Lies of P
  • «Человек-паук 2»
  • Resident Evil 4
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

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