Стартовал второй этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023

30 ноября стартовал второй раунд голосования за лучшую игру года на церемонии The Game Awards 2023. По итогам первого голосования в предфинальный топ пробрались десять популярнейших проектов уходящего года, среди которых в том числе дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и две игры HoyoVerse: Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Второй раунд продлится до 2 декабря, после чего список сократится до пяти кандидатов.

Кто вышел во второй раунд голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

Lies of P

«Человек-паук 2»

Resident Evil 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.