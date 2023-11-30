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Новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader посвятили боевой системе

Новый трейлер Warhammer 40,000: Rogue Trader посвятили боевой системе
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Авторы олдскульной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader из российской студии Owlcat Games опубликовали новый трейлер тайтла. В ролике разработчики подробно рассказали о разных аспектах боевой системы.

В видео можно включить русские субтитры

Видео доступно на YouTube-канале Owlcat Games. Права на видео принадлежат Owlcat Games.

Игрокам рекомендуют при выборе огнестрельного оружия обращать внимание на его эффективную дальность. Также во время сражений стоит прибегать к использованию укрытий, так как они могут дать дополнительное преимущество над врагами.

Ко всему прочему, авторы поведали об особенностях ближнего боя, взаимодействии разных характеристик, влиянии снаряжения, системе морали, критических попаданиях и других механиках.

Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.

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