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Вышло второе видео из цикла роликов «Архивы Найт-Сити» по Cyberpunk 2077

Вышло второе видео из цикла роликов «Архивы Найт-Сити» по Cyberpunk 2077
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CD Projekt RED продолжает выпускать ролики из цикла «Архивы Найт-Сити» по Cyberpunk 2077. Вчера компанией поделилась первым видео, а сегодня уже представила второе. Оно получило название «Разделённая страна».

Во втором ролике разработчики рассказали о том, как «разделённая страна» и НСША повлияли на развитие Найт-Сити. Видео, как и первое, оформлено в стиле информационных роликов, которые показывали в Cyberpunk 2077.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Судя по отметке в конце, нас ждёт как минимум ещё один ролик. Возможно, что какое-то из будущих видео посвятят Догтауну, городу из дополнения Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Дополнение можно запустить только на ПК и последних консолях.

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