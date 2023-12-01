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Россияне назвали самые важные услуги и сервисы при выборе мобильного оператора

Россияне назвали самые важные услуги и сервисы при выборе мобильного оператора
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Исследования оператора «СберМобайл» и медиахолдинга Rambler&Co показали, какие услуги и сервисы являются для жителей России наиболее важными при выборе мобильного оператора.

Наиболее востребованной услугой при выборе мобильного оператора россияне назвали блокировку подозрительного звонка. На втором месте по значимости у респондентов оказался сервис голосового предупреждения о возможном мошенничестве в процессе разговора, на третьем — защита банковского счёта во время звонка.

Кроме того, уточняется, что в роуминговых услугах 48% опрошенных оценили возможность подключения пакета на 7–10 дней. Подключение отдельных пакетов минут и гигабайтов востребовано у 23%, единый пакет с минутами и гигабайтами — у 21%.

Также респонденты рассказали, для каких гаджетов, помимо смартфона, им нужен мобильный интернет. Умные часы используют 48% россиян, кулоны для детей с определением местоположения — 28%, фитнес-браслеты — 13%.

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