В России вновь оштрафовали Apple — в этот раз на 12 млн рублей

Журналисты издания «Интерфакс» сообщили, что мировой суд Москвы признал корпорацию Apple виновной в совершении повторного административного правонарушения — за отказ от локализации данных россиян. В этот раз компанию оштрафовали в стране на 12 млн рублей.

Apple признана виновной согласно ч.9 ст.13.11 КоАп РФ. То есть технологический гигант не выполнил обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.

До этого в Роскомнадзоре рассказали, что хранение персональных данных пользователей из РФ локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России. В середине ноября мировой суд в Москве также оштрафовал Google на 15 млн рублей.