Baldur's Gate 3 прошли больше 1,3 млн игроков

Вместе с деталями пятого крупного патча для Baldur's Gate 3 разработчики игры из Larian объявили, что тайтл прошли больше 1,3 млн геймеров. При этом точными продажами авторы не делятся.

Ранее стало известно, что ещё во время раннего доступа было продано более 2,5 млн копий игры. Сейчас это число наверняка в несколько раз больше, однако официальных данных о продажах Baldur's Gate 3 нет.

Baldur's Gate 3 вышла в этом году и привлекла к себе много внимания. Игра получила высочайшие оценки от критиков и геймеров, которые уже номинируют тайтл на звание лучшей игры 2023 года. Тайтл выиграл в этой номинации на Joystick Game Awards 2023.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В декабре релиз должен состояться и для Xbox Series.