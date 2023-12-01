«Сериал не показывает, что группировки — круто»: звезда «Слова пацана» рассказал про шоу

Актёр Леон Кемстач, снявшийся в сериале «Слово пацана», пообщался с изданием News.ru. Актёр рассказал о работе с Иваном Янковским и о шоу в целом.

Как рассказал Кемстач, попасть на одну из главных ролей в шоу ему помог актёр Александр Петров. Оказалось, что он хороший друг семьи Леона.

Леон не смог выделить самую сложную сцену, уточнив, что самое трудное зрители увидят в финале.

На данный момент, пока идёт сериал, назвать её не могу, она будет в конце. Если обобщить, то не было таких прямо очень трудных сцен, хотя, конечно, все сцены с драками были сложнее, чем диалоговые. Но всё было на профессиональном уровне, работали каскадёры.

Ещё Кемстач уделил внимание посылу сериала. По его словам, он показывает эпоху не с положительной стороны, а наоборот, но не все зрители это понимают. Как отметил актёр, в нашем мире есть много других сфер, в которых можно развить себя.

Чтобы понять посыл сериала, надо досмотреть его до конца и не делать поспешных выводов. Он уж точно не показывает, что группировки и банды — это круто, он не побуждает создавать молодёжные объединения. Это не только опасно, это глупо: в современном мире много других сфер, где можно показать себя и развиваться, тогда у людей не было выбора.

В конце интервью актёр подчеркнул, что ему нравятся фильмы с Райаном Гослингом. Кемстач выделил «Бегущего по лезвию».