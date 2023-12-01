Съёмки фильма Minecraft с Джейсоном Момоа начнутся в декабре в Новой Зеландии

Как сообщает издание Deadline, экранизация Minecraft скоро сдвинется с мёртвой точки. К актёрскому составу недавно присоединились сразу два человека: звезда «Миротворца» Даниэль Брукс и молодой актёр Себастьян Юджин Хансен. Съёмки ленты должны стартовать уже до конца декабря в Новой Зеландии.

Тем временем сюжет будущего фильма до сих пор неизвестен. Главную роль в картине исполнит Джейсон Момоа («Аквамен»), режиссёром выступит Джаред Хесс («Зачинщики»), а сценаристами и продюсерами игровой адаптации станут Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

Всё ещё неясно, будет ли грядущая экранизация полноценным фильмом или анимационной картиной. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.