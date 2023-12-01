Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер: надеюсь, люди скоро устанут от супергероев в кино

Звезда «Молчания ягнят» и обладательница премии «Оскар» Джоди Фостер рассказала о своём отношении к буму супергеройских картин, который произошёл благодаря киновселенной Marvel. 61-летняя актриса считает, что нынешняя популярность кинокомиксов — это всего лишь этап в кинематографе, который должен скоро смениться чем-то другим.

При этом Фостер признаёт, что ей нравятся некоторые супергеройские фильмы. Однако, по её мнению, этап их популярности подзатянулся.

Супергероика — это этап. Мне кажется, он затянулся, но это всего лишь этап, и я видела их множество. Надеюсь, людям скоро это всё надоест. Хорошими фильмами — такими как «Железный человек», «Чёрная пантера», «Матрица» — я восхищаюсь, но я стала актрисой не поэтому. И эти фильмы не меняют мою жизнь. Надеюсь, для других фильмов тоже останется место.

Ближайшим проектом с Джоди Фостер станет четвёртый сезон «Настоящего детектива». В нём она исполнила главную роль полицейской, расследующей пропажу людей на Аляске.