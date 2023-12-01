iPhone 14 Pro сильно подешевел в России

По информации сайта Hi-Tech Mail.Ru, в России сильно подешевел флагманский iPhone 14 Pro. Цены на смартфон упали примерно на 15%.

Когда гаджет впервые появился в России в конце 2022 года, крупные магазины продавали его за 120 тыс. рублей. Теперь устройство можно купить менее чем за 102–103 тыс. рублей. Ожидается, что цена и дальше немного упадёт.

Напомним, iPhone 14 Pro стал первым смартфоном Apple, оснащённым вырезом Dynamic Island, в котором спрятаны сканер лица Face ID, селфи-камера и другие датчики.

Аналитики из Display Supply Chain Consultants ранее заявили, что спрос на новенький iPhone 15 оказался в несколько раз выше, чем на iPhone 14 и iPhone 13. Гаджет якобы охотнее покупают. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале ниже.