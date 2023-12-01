В Windows 11 появится новый режим энергосбережения для ПК и ноутбуков

В конце ноября вышел новый тестовый билд Windows 11 под номером 26002. Он уже доступен всем тестировщикам операционной системы — его главной особенностью стал улучшенный режим энергосбережения.

Так, в настройках ОС появилась функция «Экономия заряда батареи». В случае её включения Windows 11 ограничит работу некоторых фоновых процессов и будет работать заметно медленнее обычного. По задумке разработчиков, функционал способен продлить жизнь батареям ноутбуков и будет полезен даже для стационарных компьютеров в сфере экономии энергии.

Новый режим энергосбережения в Windows 11 Фото: Microsoft/Windows Latest

Когда новая функция энергосбережения доберётся до всех пользователей Windows 11, неизвестно. Вместе с ней в билде 26002 также появилась удобная настройка VPN и улучшенное отображение быстрых настроек системы.