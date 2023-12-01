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Анонсирован смартфон Huawei Enjoy 70 с большой батареей и внушительным дисплеем

На этой неделе компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 70. Гаджет будет работать на операционной системе HarmonyOS 4 и процессоре HiSilicon Kirin 710A.

Фото: Huawei

Производитель оснастит Huawei Enjoy 70 внушительным 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600×720 пикселей. Смартфон получит аккумулятор на 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 22,5 Вт.

Камера на задней стороне корпуса будет оборудована модулем на 50 МП — её дизайн унаследован от флагманской серии Huawei P60. Вес девайса составил 207 граммов. Смартфон будет доступен для покупки в трёх цветовых вариациях: чёрной, белой и изумрудно-зелёной.

Полноценная презентация Huawei Enjoy 70 состоится 5 декабря. В рамках мероприятия производитель назовёт стоимость устройства и раскроет другие подробности.