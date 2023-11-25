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Смартфон Huawei Mate 60 Pro спас владельца от попадания пули — СМИ

Смартфон Huawei Mate 60 Pro спас владельца от попадания пули — СМИ
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На этой неделе портал MyDrivers поделился занятной историей о владельце Huawei Mate 60 Pro, которого смартфон уберёг от попадания пули. В подтверждение своих слов пользователь поделился фотографиями уничтоженного устройства.

Судя по ним, пуля вошла в гаджет с боковой стороны и остановилась около блока камер. По словам пострадавшего, смартфон лежал у него в кармане брюк и сработал как бронежилет, защитив от ранения в бедро. Обстоятельства перестрелки не раскрываются.

Без препятствия в виде мобильного телефона я мог бы провести остаток своей жизни в инвалидной коляске.

Ранее специалисты DxOMark протестировали Huawei Mate 60 Pro+ и признали его лучшим камерофоном в мире. Новый флагман компании был анонсирован в середине ноября.

Фотографии

Фото: Douyin

Фото: Douyin

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