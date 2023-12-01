Трофей «Игр Будущего» отправился в космос

1 декабря на космодроме Байконур состоялся пуск ракеты-носителя ТГК «Прогресс МС-25» с трофеем «Игр Будущего» на МКС.

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Фото: пресс-служба ГК Роскосмос

Фото: пресс-служба ГК Роскосмос

Фото: пресс-служба ГК Роскосмос

Фото: пресс-служба ГК Роскосмос

Путь трофея «Игр Будущего» на Байконур стартовал в Москве 14 ноября от павильона «Космос» на ВДНХ. За две недели кубок побывал в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Самаре, Уфе, Оренбурге и Саратове. В общей сложности за это время кортеж преодолел 6750 километров, израсходовав за это время около 4000 литров бензина. Ещё 270 тонн компонентного ракетного топлива сгорело при запуске ракеты-носителя на орбиту.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первый турнир «Игр Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.